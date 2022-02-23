Çiftler 22.02.2022'de mutluluğa 'Evet' dedi - Son Dakika
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Çiftler 22.02.2022'de mutluluğa 'Evet' dedi

23.02.2022 00:57
Çiftler 22.02.2022'de mutluluğa 'Evet' dedi

Eskişehir'de çiftler, en mutlu günlerini 22.02.2022 tarihinde nikah masasına oturarak ölümsüzleştirdi.

Eskişehir'de çiftler, en mutlu günlerini 22.02.2022 tarihinde nikah masasına oturarak ölümsüzleştirdi.

Eskişehir'de "02.02.2022" tarihinde nikah kıydırmak için başvuran çiftler, sabah saatlerinden itibaren evlendirme dairelerine gelmeye başladı. Yakınları ve sevdikleriyle birlikte Tepebaşı Belediyesi Nikah Salonu'na gelen çiftler, özel ve hatırlanabilir olan bu tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşadı.

İrem ve Abdurrahman Yıldız çifti, binlerce kişi tarafından tercih edilen 14 Şubat yerine, farklı, ama özel olan bu gün için yaklaşık 1 ay öncesinden tarih aldıklarını belirtti. Mutlulukları ve heyecanları yüzlerinden okunan Yıldız çifti, sevenlerinin alkışları eşliğinde evlilik cüzdanlarını ellerine aldılar. Bugünün tarihini çok önceden planladıklarını belirten İrem Yıldız, "Aralık ayında rezervasyon yaptırmıştık. Çok önemli bir tarih çünkü 22.02.2022 tersten okunduğunda da aynı şekilde. Çok heveslenerek aldık, umarım her şey böyle devam eder" dedi. Eşi Abdurrahman Yıldız ise, "Benim ağabeyim de 14 Şubat'ta nikah yapmıştı. Ben de özel bir gün olduğu için 22 Şubat olmasını istedim. Bu özel günü, özel eşimle nikahımızı yapmak için seçtik" diye konuştu.

"Çok mutluyuz, bekar arkadaşlara tavsiye ederiz"

Evlenmek için 22 Şubat'ı tercih eden Uçungan çifti de yaklaşık 5 yıllık ilişkilerini bu özel günde kıydıkları nikahla taçlandırdıklarını aktardı. Çok mutlu olduklarını kaydeden Halil İbrahim Uçungan, "Bizim 5 senelik ilişkimiz vardı zaten, çok mutluyuz. Herkese tavsiye ederiz. Bu tarihi özellikle seçtik. Bir ay önce bu tarihe karar verdik. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Bekar arkadaşlara tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

"14 Şubat'ı da seçerdik, ancak herkes o tarihe alıyor"

Seyit ve Emel Gümüş çifti ise hatırlanabilir ve farklı bir tarih olduğu için nikahlarını bugün yapmayı tercih ettiklerini kaydederek, "Bu tarihi hatırlaması da kolay olacak. Yaklaşık 1.5 ay önce aldık. 14 Şubat'ı da seçerdik, ancak herkes o tarihe alıyor. Basit oldu artık. Biz daha farklı bir tarihi seçelim, değişik olsun dedik. Buraya geldik, zaten benim kafamda bu tarihi almak için bir plan vardı. Bu tarihe aldık" dedi. - ESKİŞEHİR

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Abdurrahman Yıldız, Sevgililer Günü, Eskişehir, Evlilik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiftler 22.02.2022'de mutluluğa 'Evet' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiftler 22.02.2022'de mutluluğa 'Evet' dedi - Son Dakika
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