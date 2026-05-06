Artvin'de Cansız Bedeni Çığ Altından Çıkarılan Bülent Gezer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya Köyü Aksu Dağı'nda, 31 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalarak hayatını kaybeden çoban Bülent Gezer'in cenazesi Ardanuç Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yolüstü Köyü'nde defnedildi.

Cenaze törenine Gezer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valis Turan Ergün, Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Emir İşaşır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Bülent Gezer'in cenazesi Yolüstü Köyü'nde defnedildi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te Bülent Gezer'in de arasında bulunduğu 6 kişi çığ altında kalmıştı. Olayda 6 çobandan 3'ü kurtulmuş, Suat Temel ve Kerimullah Azizulla ise hayatını kaybetmişti.

AFAD ve jandarma ekipleri kaybolan Bülent Gezer'i arama çalışmalarını olumsuz hava koşulları ve yüksek çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta gecici olarak durdurmuştu. 122 günün ardından çığ riskinin azalmasıyla arama çalışmaları 2 Mayıs'ta yeniden başlatılmış, Gezer'in cenazesine ise dün ulaşılmıştı.