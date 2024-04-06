Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız Vatandaşlara Seslendi

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Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız; devir teslim töreninin ardından vatandaşlara hitap etti. Başkan Yıldız, "İlçemizin hakkını, hukukunu; doğasını, malını mülkünü adaletle koruyacağım ve hesap vereceğim" dedi.

Çiğli Belediyesi'nde devir teslim töreni yapıldı. Törenden sonra belediyenin önünde toplanan vatandaşlara seslenen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, seçimin bittiğini, rozetini çıkardığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bana oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olacak, canı gönülden çalışacağım. İlk aday adaylığımda da söylemiştim. Emin olmadığım bir yola girmem. İlk adımlarımızı şu anda birlikte atıyoruz. Çiğli'de belediye başkanlığı yapmak herkes için korkutucu olabilir ama benim için değil. Her sorunu tek tek çözeceğim. Mesai arkadaşlarımın, işçi arkadaşlarımızın maaş sorunu yaşamayacağı mali politikalarımız olacak. Yeniden söz size; ulaşılabilir, dokunulabilir bir başkanınız olacak; belediyeye geldiğinizde, sokakta belediye başkanını, beni görebilecekseniz. 37 yaşımda bana 'şehr-i emin' dediniz. Söz size; ilçemizin hakkını, hukukunu; doğasını, malını mülkünü adaletle koruyacağım ve hesap vereceğim."

"EDEBİYAT DEĞİL, İŞ GÖRECEKSİNİZ"

Tüm kırgınlıkları, karanlıkların önündeki perdeyi 31 Mayıs sandığından çıkan sonuçla ortadan kaldırdıklarını söyleyen Başkan Yıldız: "İnandığım şu ki; 'Umutsuz insan olabilir ama umutsuz olay yoktur.' Bunu bize öğreten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyiz. Ona verdiğimiz sözler var, tutacağız. Kemal Tahir'in dediği gibi; 'Kuvva, 'bir'e kadar kırılmadıkça; bu memlekette umut tükenmez. Son Kuvvay-ı Milliyeci ölmedikçe, umut da ölmez.' Çiğli, artık bu aydınlanmanın en önemli odağıdır. Daha yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz, gerçek kılacak umutlarımız var. Bize 6. kez bu onuru yaşattınız. Bu sorumluluğu verdiniz. Burada yaşadığım anı hiç unutmayacağım. Hepinizi yeniden sevgiyle kucaklıyorum. Bayramınızı şimdiden kutluyorum."