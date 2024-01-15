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Çiğli Belediyesi, Sasalı Mahallesi'nde Kadın Dayanışma Merkezi açtı - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi, Sasalı Mahallesi'nde Kadın Dayanışma Merkezi açtı

Çiğli Belediyesi, Sasalı Mahallesi'nde Kadın Dayanışma Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Merkezde kadınlara danışmanlık, eğitim ve güçlendirme hizmetleri sunulacak. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Sasalı'nın üretim ve turizm merkezi olması için çalışmaların sürdüğünü belirtti ve yatırımların devam edeceğini söyledi.

Çiğli Belediyesi, Sasalı Mahallesi\'nde Kadın Dayanışma Merkezi açtı
15.01.2024 - 12:27,
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Çiğli Belediyesi, Sasalı Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Kadın Dayanışma Merkezi'nin açılışını büyük bir kalabalıkla gerçekleştirdi.

Kadınların hayatında her alanında daha aktif ve güçlü olması adına çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, Ataşehir, Şirintepe ve Egekent Mahallelerinin ardından 4. Kadın Dayanışma Merkezini Sasalı Mahallesi'nde hizmete açtı. İçerisinde kadınlar için danışmanlık, eğitim, farkındalık ve güçlendirme hizmetlerinin verileceği Sasalı Kadın Dayanışma Merkezi'nin açılışında konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Kadın Dayanışma Merkezi'nin mahallede bulunan Meslek Fabrikası ile beraber bir bütün olacağını ve kadınların güçlenip, hayatın her alanında söz sahibi olacağının altını çizdi.

GÜMRÜKÇÜ: SASALI, ÜRETİM VE TURİZM MERKEZİ OLACAK

Beş yıl içerisinde Sasalı'ya önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Başkan Utku Gümrükçü, "Eşsiz doğal güzelliklere sahip Sasalı ve Kaklıç'ı; tarım, hayvancılık, balıkçılık ve sanatsal anlamda önemli bir üretim merkezi ve turizm destinasyonu haline getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte burada bulunan eski hizmet binamızı restore ettik. Bu binayı Sasalı ve Kuş Cenneti'nin ulusal ve uluslararası mecrada tanıtılması, Gediz Deltası'nın Unesco Dünya Mirası Listesine girmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bir merkez haline getirdik. Açılışını yaptığımız Kadın Dayanışma Merkezi ile Meslek Fabrikası bir bütün olacak. Böylece Sasalı'da ikamet eden kadınların hayatın her alanında söz sahibi olmasına destek olacağız. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK"

Sasalı'ya yönelik yatırımlarının devam edeceğini söyleyen Gümrükçü, "Göreve geldiğimizde Sasalı Mahallesi'nin en önemli sorunlarının başında doğalgaz geliyordu. Girişimlerimiz neticesinde hemen hemen bütün mahallelere doğalgaz hizmetini ulaştırdık. Altyapı çalışmalarından kaynaklı bozulan yolların yenileme çalışmalarını bitirdik. İlçemizin marka değeri açısından önemli olan bu bölgenin her yönüyle yaşanabilir olması adına yatırımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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