Çiğli Belediyesinden kadınlara yaşam veren destek - Son Dakika

Çiğli Belediyesi, Sosyal Belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Psikolojik, Aile ve Hukuki Danışmanlık hizmetleri ile kadınlara ve ailelere destek olmaya devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Psikolojik Danışmanlık, Aile Danışmanlığı ve Hukuki Danışmanlık hizmetlerinden yararlanan kadınlar ve aile fertleri, stresle başa çıkma yollarından yaşam alanlarının iyileştirilmesine, şiddeti önleyici mekanizmalara ulaşabilme yollarından hukuki desteğe kadar çok sayıda konuda çözemedikleri soruya cevap bulabiliyorlar. Çiğli Belediyesinin sağladığı danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen kadınlar, 0 539 954 11 11 numaralı Aile Danışma hattını hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde arayarak danışmanlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

807 kadına ulaşıldı

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün 26 mahallede gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında 10 bin kadınla anket yapıldı. Görüşmeler sonucunda sosyo-ekonomik sorunlar yaşadığı tespit edilen 807 kadına ulaşılarak ihtiyaç duydukları konularda destek olundu.

Başkan Gümrükçü: "Çiglili kadınlar kimsesiz değil"

Kadınların toplumsal yaşantıda ve aile içerisinde karşı karşıya kaldıkları sorunlara duyarsız kalmayacaklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğli sınırları içerisinde yaşayan hiçbir kadın kimsesiz değil. Çiğli Belediyesi olarak, ihtiyaç duydukları her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Karşılaştıkları sorunlar ile ilgili kendilerini çaresiz hissetmemeleri için danışmanlık hizmetleri başlattık. Bir telefon kadar yakınız. Bizlerle iletişime geçsinler. Hukuki ve psikolojik gerekli her türlü desteği sonuna kadar sağlayacağız. Çiğli'yi, toplumsal anlamda kadın erkek eşitlik algısının güçlendiği, kadınların kent yönetiminde eşit söz hakkına sahip olduğu, istihdama ve sosyo-kültürel aktivitelere katılım gösterdiği, en önemlisi de güvenle ve huzurla sokağa çıkabildiği bir kent haline getirene kadar kararlılıkla mücadele edeceğiz" dedi. - İZMİR