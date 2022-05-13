Çiğli Festivale Hazır: Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Çiğli'ye Geliyor - Son Dakika
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Çiğli Festivale Hazır: Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Çiğli'ye Geliyor

13.05.2022 13:04
Çiğli Festivale Hazır: Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Çiğli'ye Geliyor

Çiğli Belediyesi tarafından 13-14 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek “Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali” için hazırlıklar tamamlandı. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski’nin program kapsamında Çiğli’de olması bekleniyor.

Çiğli Belediyesi tarafından 13-14 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek "Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali" için hazırlıklar tamamlandı. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski'nin program kapsamında Çiğli'de olması bekleniyor.

Çaşka Belediye Başkanı Goran Stojanovski, Mavrovo-Rostuşe Belediye Başkanı Medat Kurtovski ve Stumıca Belediye Başkanı Kostadın Kostadınov'un yanı sıra Kuzey Makedonyalı devlet yetkilileri, sanatçılar ve iş insanlarının katılımıyla düzenlenecek Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali'nin açılış töreni, 13 Mayıs Cuma günü (bugün) saat 18.00'de Çiğli Kaymakamlığı karşısındaki meydanda düzenlenecek konser ve halk oyunları ile gerçekleştirilecek. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Kuzey Makedonya heyetinin iki gün boyunca gerçekleştireceği resmi ziyaretlerinde kendilerine eşlik edecek.

DOSTLUK MAÇI OYNANACAK

13 Mayıs Cuma günü (bugün) saat 17.00'de festivalin resmi açılış töreninden önce Çiğli Atatürk Stadı'nda Maltepe Spor Kulübü ve Çiğli Belediyespor Masterler Karması ile İzmir Makedonya Göçmenleri Masterler Spor Kulübü arasında dostluk müsabakası oynanacak. Başkan Utku Gümrükçü ve Kuzey Makedonya heyeti maçın ardından tören alanına geçecek.

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Süleyman Soylu, Makedonya, Mayıs, Çiğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Çiğli Festivale Hazır: Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Çiğli'ye Geliyor - Son Dakika


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