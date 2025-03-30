Cihan Alptekin 53. Ölüm Yılı Anmasında Saygıyla Anıldı

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Kızıldere'de 30 Mart 1972'de Mahir Çayan ve arkadaşlarıyla birlikte yaşamını yitiren Cihan Alptekin, 53. ölüm yılında Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Yeniyol köyündeki mezarı başında anıldı.

Kızıldere'de 30 Mart 1972'de arkadaşlarıyla birlikte yaşamını yitiren Cihan Alptekin'in 53. ölüm yılı anmasına CHP, SOL parti, EMEP, ESP, DEM, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, İHD temsilcileri, Halkevi temsilcileri ile Hopa, Rize Pazar ve Ardeşen'den çok sayıda katılım oldu. SOL Parti Meclis üyesi Alper Taş, şunları söyledi:

"Cihan Alptekin'lerin Kızıldere'de ölenlerin ve o kuşağın yürüttüğü mücadelenin ne kadar anlamlı ve önemli değerli olduğunu bugün yaşanan gelişmelerle yaşıyoruz. Ne kadar kıymetli bir mücadele geliştirmişler. O mücadelelerin o dönemdeki ana ekseni anti emperyalizmdi. Bugünkü politikaların acımasızlığında vahşiliğinde görüyoruz anbean yaşıyoruz. O dönemler emperyalizmin önünde secde ile eğilenlerin karşısında emperyalizme karşı mücadelenin bayraktarlığını yaptılar ezildiler, idam, edildiler, öldürüldüler ama o ses o yürek ne kadar önemli imiş ki yaşanan bugünkü gelişmeler onların haklılığını bir kez daha açığa çıkardı."

"Halkın olanı halka vermek diye bir borcumuz var"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ise şunları söyledi:

"53 yıl önce bu ülkenin tam bağımsızlığı için mücadele edenler, emperyalizme karşı atalarımızın vermiş olduğu mücadeleyi daha ileriye taşımak isteyenleri egemen güçler baharı söndürerek yok edebileceklerini düşündüler ama 53 yıldır bu baharın sönmediğini yine emperyalizme karşı bu topraklarda atalarımızın bize armağan ettiği o mücadele ruhunun yine var olduğunu gençlerimiz çok açıkça ispatladı yakın tarihte. Umudun tükendiğini düşündüğümüz anda İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin o polis barikatını tam da antiemperyalist bir ruhla kendi yaşam alanıma dokundurtmam diyerek yıkıp geçmeleri Saraçhane'nin tarihini de değiştirdi ülkedeki o umutsuzluğu da yeniden canlandırdı. İşte Cihan Alptekinler, Mahir Çayanlar, Deniz Gezmişler tam da bu hiçbir zaman ölmeyecek antifaşist ve antiemperyalist çizgide cumhuriyeti, demokratik cumhuriyeti inşa etmektir. Halkçılığı unuttuk, halkçılığı tekrar inşa etmektir; devletçilik kamu diye bir şey kalmamıştır kamu düzenini halkın olanı halka vermek diye bir borcumuz var."

Anmaya katılanlar Cihan Alptekin'e yazdıkları şiirleri seslendirdi.