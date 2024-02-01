Cihannüma Derneği Bir Derdimiz Var Konferansı Düzenledi

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Cihannüma Derneği Kayseri İl Temsilciliği tarafından Bir Derdimiz Var konulu konferans düzenledi.

Cihannüma Derneği Genel Başkan Danışmanı Av. Fevzi Konaç'ın moderatörlüğünde gerçekleşen konferansın konuğu Davranış ve Sosyal Bilim Uzmanı Dr. Şöhret Karaduman oldu. Talas Belediyesi Kültür Merkezi 7/24 Kütüphane Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda çocuklar ve gençlerin öz değerleriyle sağlam temeller ve düzgün bir psikoloji ile yetişmesinde rehber olacak konular ele alındı.

Programda Karaduman, "Gençler Bizim Kaybettiğimiz Fıtratın Aynası, Yanlış Yetiştirmede Açılan Boşluk Neyle Doluyor?, 0-4 Yaş Arası Çocukların Kreş Travması ve Freudomarksizim & Bireysellik Batı Eksenli Psikoloji" konularında bilgiler verdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Ak Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz'ın da katıldığı programa yoğun ilgi oldu. Program, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın hediye takdimi ile son buldu. - KAYSERİ