Çıldır’da Öğrencilerden Çevre Günü’nde Anıt Temizliği - Son Dakika
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Çıldır’da Öğrencilerden Çevre Günü’nde Anıt Temizliği

Çıldır’da Öğrencilerden Çevre Günü’nde Anıt Temizliği
11.06.2026 16:53
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Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Coğrafya Öğretmeni Emrah Tural rehberliğinde Dünya Çevre Günü kapsamında 93 Harbi Şehitler Anıtı çevresinde temizlik yaparak çevre bilinci ve şehit hatırasına sahip çıktı.

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Coğrafya Öğretmeni Emrah Tural rehberliğinde Dünya Çevre Günü kapsamında örnek bir sosyal sorumluluk etkinliğine imza attı.

Öğrenciler, Çıldır 93 Harbi Şehitler Anıtı ve çevresinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirerek hem çevre bilincine dikkat çekti hem de şehitlerin aziz hatırasına sahip çıktı.

İlçemizin önemli tarihi değerlerinden biri olan 93 Harbi Şehitler Anıtı çevresinde gerçekleştirilen etkinliğe gönüllü öğrenciler katıldı. Öğrenciler, çevrede bulunan plastik, cam, kağıt ve diğer atıkları toplayarak anıt çevresini daha temiz ve düzenli hale getirdi. Yapılan çalışma sonucunda çok sayıda çöp torbası atık toplanarak farkındalık oluşturuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız yapılan duyarlı çalışmalarından dolayı öğretmenlerimiz ve öğrencilere teşekkür dileklerini iletti - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çıldır’da Öğrencilerden Çevre Günü’nde Anıt Temizliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özge Kaya Özge Kaya:
    çevre günü dedikleri günde bir kere temizlik yapıp sonra kimse mi umursamıyo diğer günleri 0 0 Yanıtla
  • Harun Can Harun Can:
    güzel bir etkinlik gerçekten bu tür çalışmalar önemli bence çocuklara da iyi ders oluyo. emrah hoca da başarılı biri zaten böyle projeleri desteklemesi mantıklı 0 0 Yanıtla
  • Senem Kandemir Senem Kandemir:
    anıt temizliği güzel şey de niye haber olması gerek ya 0 0 Yanıtla
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