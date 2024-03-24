Çıldır Anadolu Lisesi ve Çıldır İmam Hatip Lisesi Öğrencilerine Kars Gezisi Düzenlendi - Son Dakika
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Çıldır Anadolu Lisesi ve Çıldır İmam Hatip Lisesi Öğrencilerine Kars Gezisi Düzenlendi

Çıldır Anadolu Lisesi ve Çıldır İmam Hatip Lisesi Öğrencilerine Kars Gezisi Düzenlendi

Çıldır İlçe Müdürlüğü tarafından Çıldır İlçe Milli Eğitim müdürü Gürbüz Yıldız başkanlığında, Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 12. sınıf öğrencileri, sorumlu idareci ve öğretmenleri ile birlikte Kars Kafkas Üniversitesi'ne gezi düzenlendi. Gezi kapsamında üniversitenin fakülteleri gezildi ve öğrencilere üniversite ortamı tanıtıldı.

24.03.2024 10:39  Güncelleme: 10:47
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Çıldır Anadolu Lisesi ve Çıldır İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik Kars gezisi düzenlendi.

Çıldır İlçe Müdürlüğü tarafından Çıldır İlçe Milli Eğitim müdürü Gürbüz Yıldız başkanlığında, Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 12 . sınıf öğrencileri, sorumlu idareci ve öğretmenleri ile birlikte Kars Kafkas Üniversitesi'ne gezi düzenlendi.

Gezi hakkında açıklamalarda bulunan Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız "ziyaretimizde tıp fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, veteriner fakültesi ve fen edebiyat fakültesi yabancı diller bölümünü gezme fırsatı bulduk. Bu yıl Üniversite sınavına girecek 12. Sınıf öğrencilerimize üniversite ortamını göstermek, o havayı solumasını sağlamak amacıyla düzenlemiş olduğumuz gezimiz son derece faydalı geçti. Bizi üniversitesinde karşılayan ve bize mihmandarlık yapan Harun Öztürk hocamıza, fakültelerinde bizleri karşılayan değerli hocalarımız ve öğrencilerine göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz.

Gezimize maddi manevi desteklerini esirgemeyen sayın kaymakamımız Muhammed Enes İpek 'e ve sayın belediye başkanımız Kemal Yakup Azizoğlu'na teşekkürlerimizi sunarız" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çıldır Anadolu Lisesi ve Çıldır İmam Hatip Lisesi Öğrencilerine Kars Gezisi Düzenlendi - Son Dakika

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