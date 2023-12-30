 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çıldır'da Bilim ve Teknik Gösterisi İlgiyle İzlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Çıldır'da Bilim ve Teknik Gösterisi İlgiyle İzlendi

Çıldır Kültür Merkezi Konferans salonunda düzenlenen Elçin Eserli'nin hazırlamış olduğu bilim ve teknik temalı gösteriye ilçede öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı. Elçin Eserli, öğrencilerle iletişim kurarak çeşitli deneyler ve tekniklerle eğlenceli ve öğretici dakikalar yaşattı. Öğrenciler, gösteriyi büyük bir dikkat ve ilgiyle izledi ve memnuniyetle ayrıldılar.

Çıldır\'da Bilim ve Teknik Gösterisi İlgiyle İzlendi
30.12.2023 - 13:08,
Abone Ol

Çıldır'da ilkokul ve orta okul öğrencilerine yönelik bilim ve teknik temalı gösteri düzenlendi.

Çıldır Kültür Merkezi Konferans salonunda düzenlenen Elçin Eserli'nin hazırlamış olduğu gösteriye ilçede öğrenim gören İlkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı.

Öğrencilerle iletişim ve etkileşimde bulunan Elçin Eserli, çeşitlik deneyler ve teknikler ile eğlenceli ve öğretici dakikalar yaşattı. Gösteriyi büyük bir dikkat ve ilgiyle izleyen öğrenciler, gösteriden son derece memnun ayrıldılar. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Konferans, Çıldır, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çıldır'da Bilim ve Teknik Gösterisi İlgiyle İzlendi - Son Dakika


13:52
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa maçını Atatürk t-shirtleri nedeniyle iptal etti Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa maçını Atatürk t-shirtleri nedeniyle iptal etti
12:52
Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49
Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39
Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:39
İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:20
10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:49
Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti
11:45
Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı

Son Dakika
13:52 Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa maçını Atatürk t-shirtleri nedeniyle iptal etti
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39 İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:39 Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:20 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:49 Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti
11:45 Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 14:02:41. #1.13#
SON DAKİKA: Çıldır'da Bilim ve Teknik Gösterisi İlgiyle İzlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement