Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu\'nda \'Dilimizin Zenginlikleri\' Sergisi Düzenlendi

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Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu'nda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Devran Yılmaz ve öğrencileri tarafından Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanmakta olan 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi kapsamında bu ayın çalışması olan "Deyimler ve Atasözleri" sergisi düzenlendi.

Sergiye Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AK Parti Çıldır İl Genel Meclis Üyesi Adayı Ahmet Rıfat Vural, Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, Çıldır Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mete Coşkun Çıldır Halk Eğitim Merkezi Müdürü Uğur İlhan, Milli Eğitim Şube Müdürü Aydanur Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Serhat Arlı, İlçe Emniyet Amiri Halit Karahan ve çok sayıda okul müdürü, öğretmen, öğrenci ve veli iştirak etti.

Sergi ile birlikte aynı zamanda Okul Müdürü Serhat Ferhat Dursun'un, girişimleriyle okula kazandırmış olduğu "Drama ve Müzik Sınıfları"nın açılışı yapıldı.

Bu çalışmanın ve sınıfların okula kazandırılmasıyla ilgili olarak Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Devran Yılmaz: " Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu olarak projenin gerektirdiği gibi tüm çalışmaları titizlikle yürütürken bu ay sonu da sergimizi düzenledik. Seçtiğimiz atasözleri ve deyimlere boyut kazandırarak kendimizce yorumladık. Amacım üç boyutlu materyallerin öğrenmeye katkısını bir kez daha vurgulamaktı. Bizler biliyoruz ki deyimler bir dilin zenginliğinin göstergesidir. Atasözleri ise bir ulusun tecrübelerini yansıtır. Türkçe, deyimler ve atasözleri açısından oldukça zengin bir dildir. Eğitimde ise görsel materyaller kalıcı öğrenmede oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle soyut ve mecaz kavramlar içeren deyimler ve atasözleri anlama ve yorumlama açısından kimi zaman zorluk yaşatmaktadır. Bu zorlukları bir nebze olsun azaltmak adına, yaptığımız çalışmalarla deyim ve atasözlerini daha somut hale getirerek kalıcılığı sağlamayı ve elbette öğrencilerimizin zamanlarını ve enerjilerini daha doğru alanlara yöneltmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede, okulumuzda yaptığımız her çalışmaya kıymet veren ve büyük destek sağlayan, bize çalışma alanı olarak drama sınıfımızı oluşturan kıymetli Okul Müdürümüz Serhat Ferhat Dursun hocama ve sergimize katılan tüm misafirlerimize sonsuz teşekkürler." dedi.

Okul Müdürü Serhat F. Dursun ise: "Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum, okulumuzu daha güzel hale getirmek ve öğrencilerimizin ilgi, yetenekleri doğrultusunda doğru işler yapmalarını sağlamak adına bu sınıfları oluşturdum. Süreç içerisinde farklı ilgi alanlarına yönelik girişimlerim devam edecektir, en kısa zamanda kurslar açarak okulumuzdaki faaliyet sayısını artıracağım." dedi. - ARDAHAN