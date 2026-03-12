Çıldırda İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma töreni etkinliği

Çıldırda 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma töreni düzenlendi.

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapılan programa İlçe Kaymakamı Barış Aytür, Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşma Çıldır Yatılı Bölge Okulu öğretmenlerden Nazlıcan Özkan yaptı.

Programda slayt gösterisi, orotoryo ve yapılan tiyatro gösterisi ile son buldu. - ARDAHAN