Çıldırda İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma töreni etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çıldırda İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma töreni etkinliği

Çıldırda İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma töreni etkinliği
12.03.2026 14:51  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen anma törenine ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda yapılan konuşmanın ardından slayt gösterisi, orotoryo ve tiyatro gösterisi yapıldı.

Çıldırda 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma töreni düzenlendi.

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapılan programa İlçe Kaymakamı Barış Aytür, Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşma Çıldır Yatılı Bölge Okulu öğretmenlerden Nazlıcan Özkan yaptı.

Programda slayt gösterisi, orotoryo ve yapılan tiyatro gösterisi ile son buldu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Çıldır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çıldırda İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma töreni etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı
Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor’u 11 dakikada darmadağın ettiler Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor'u 11 dakikada darmadağın ettiler
Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

15:39
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
15:36
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 15:42:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Çıldırda İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma töreni etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.