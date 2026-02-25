Çıldır\'ın 105. Kurtuluş Yıldönümü Çoşkuyla Kutlandı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 105. yılı düzenlenen törenlerle büyük bir coşkuyla kutlandı.

İlçe meydanında gerçekleşen program, Atatürk büstüne çelenk koyma töreninin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlamalara, Çıldır Kaymakamı Barış Aytürk, Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu yapmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiir ve halk oyunları gösterileri, törene katılanlara güzel anlar yaşattı.

Kutlamalar, halkın katılımıyla gerçekleşen Halk oyunları ve at binen gençlerin gösterisi ile devam etti. Program öğrencileri ve askeri birlik ve resmi araçların tören geçidi ile son buldu. - ARDAHAN