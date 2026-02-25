Çıldır'ın 105. Kurtuluş Yıldönümü Çoşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çıldır'ın 105. Kurtuluş Yıldönümü Çoşkuyla Kutlandı

Çıldır\'ın 105. Kurtuluş Yıldönümü Çoşkuyla Kutlandı
25.02.2026 17:51  Güncelleme: 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'ın Çıldır ilçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılını düzenlenen görkemli törenlerle kutladı. Törene katılan protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, çeşitli etkinliklerle anlamlı bir gün yaşadı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 105. yılı düzenlenen törenlerle büyük bir coşkuyla kutlandı.

İlçe meydanında gerçekleşen program, Atatürk büstüne çelenk koyma töreninin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlamalara, Çıldır Kaymakamı Barış Aytürk, Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu yapmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiir ve halk oyunları gösterileri, törene katılanlara güzel anlar yaşattı.

Kutlamalar, halkın katılımıyla gerçekleşen Halk oyunları ve at binen gençlerin gösterisi ile devam etti. Program öğrencileri ve askeri birlik ve resmi araçların tören geçidi ile son buldu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ardahan, Çıldır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çıldır'ın 105. Kurtuluş Yıldönümü Çoşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır
AK Partili Acar: İnancımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara asla müsaade etmeyiz AK Partili Acar: İnancımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara asla müsaade etmeyiz
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrıldı Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrıldı
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti

18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
18:25
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
18:14
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
18:04
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
17:21
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
17:16
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 18:58:10. #7.13#
SON DAKİKA: Çıldır'ın 105. Kurtuluş Yıldönümü Çoşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.