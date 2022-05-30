Çıldır'da kurumlar arası futbol turnuvası - Son Dakika
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Çıldır'da kurumlar arası futbol turnuvası

30.05.2022 11:40
Çıldır'da kurumlar arası futbol turnuvası

Çıldır Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen halı saha turnuvası başladı.

Çıldır Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen halı saha turnuvası başladı.

Çıldır Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar arası halı saha futbol turnuvası başladı.

Kamu Kurumları arasında yapılan halı saha futbol turnuvasının açılış santrası Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram tarafından yapıldı. Turnuvanın açılışına katılan Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, sporun birleştirici ve kaynaştırıcı gücünü kullanarak kurum personellerinin birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak amacıyla turnuvayı düzenlediklerini belirterek tüm takımlara başarılar diledi.

12 takımın katıldığı turnuvanın açılış maçında İlçe Emniyet Amirliği takımı ile Çıldır Meslek Yüksekokulu takımı karşı karşıya geldi. Çıldır İlçe Emniyet Amirliği takımı, Çıldır Meslek Yüksekokulu takımını mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

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