Çıldır İlçe Müftüsü, yaşlı bir vatandaşı ziyaret etti ve Filistine bağış yapmasına sebep oldu - Son Dakika
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Yerel

Çıldır İlçe Müftüsü, yaşlı bir vatandaşı ziyaret etti ve Filistine bağış yapmasına sebep oldu

Çıldır İlçe Müftüsü, yaşlı bir vatandaşı ziyaret etti ve Filistine bağış yapmasına sebep oldu

Çıldır İlçe Müftüsü Abdullah Doğan, ilçenin en yaşlısı olarak bilinen Ziyaettin Aygün'ü evinde ziyaret etti. Ziyaretten son derece mutlu olan Aygün, Filistine bağış yapma kararı aldı. Müftü Doğan, Aygün'e teşekkür ederek bağış makbuzunu takdim etti. Müftü Doğan, yaptığı açıklamada, hastaları, yaşlıları ve kimsesizleri ziyaret ederek moral ve motivasyon verdiklerini belirtti ve Aygün'ün bağışı için teşekkür etti.

25.04.2024 10:09
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Çıldır İlçe Müftüsü Abdullah Doğan ilçenin en yaşlısı olarak bilinen Ziyaettin Aygün'ü evinde ziyaret etti.

Çıldır İlçe Müftüsünün ziyaretinden son derece mutlu olan Ziyaettin Aygün Filistine bağış yaptı. Çıldır Müftüsü Abdullah Doğan bu duyarlı davranışından dolayı Ziyaettin Aygün'e teşekkür ederek bağış makbuzunu takdim etti.

İlçe Müftüsü Abdullah Doğan yapmış olduğu açıklamada "Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olarak bizler, hastaları, yaşlıları, kimsesizleri ziyaret ederek onlara moral ve motivasyon veriyor, bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor ve dualarını alıyoruz. Onlar da yapmış olduğumuz bu ziyaretlerden ziyadesiyle memnun oluyorlar. Büyüklerimizin gönüllerine dokunmak bizleri de memnun ediyor. Bu vesile ile Ziyaettin Aygün dedemizi ziyaret ederek duasını aldık. Filistine bağış için TDV Çıldır Şubesini tercih ettiği için kendisine teşekkür ettik. Rabbim kendisine hayırlı bir ömür nasip eylesin." ifadelerini kullandı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çıldır İlçe Müftüsü, yaşlı bir vatandaşı ziyaret etti ve Filistine bağış yapmasına sebep oldu - Son Dakika

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