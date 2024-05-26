Çıldır Müftlüğü Gençlik Koordinatörlüğü Gençlere Bisikletli Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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Çıldır Müftlüğü Gençlik Koordinatörlüğü Gençlere Bisikletli Etkinlik Düzenledi

Çıldır Müftlüğü Gençlik Koordinatörlüğü Gençlere Bisikletli Etkinlik Düzenledi

Çıldır Müftlüğü Gençlik Koordinatörlüğü, gençlere yönelik düzenlediği bisikletli etkinlikle gençleri camiye çağırıyor. Etkinlikte gençler, bisikletleriyle Resul Aslan Camii'ne kadar pedal çevirerek abdest alıp öğle namazını kıldılar. İlçe Müftüsü Abdullah Doğan, gençlerin milli ve dini değerlerle buluşmasının önemine vurgu yaparak, etkinliğin devam edeceğini belirtti.

26.05.2024 21:10
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Çıldır Müftlüğü Gençlik Koordinatörlüğü gençlere yönelik "Her Pedal Bir Sevap" sloganıyla bisikletli etkinlik düzenledi.

Çıldır Diyanet Gençlik Koordinatörü Ömer Can Timur'un organize ettiği etkinlikte gençler Çıldır Kaymakamlığı önünden Resul Aslan Camiine kadar bisiklet sürdü. Ekinlik öncesi etkinliğe katılanlara çeşitli ikramlar da bulunuldu.

Sonrasında gençler hedeflenen rota olan Resul Aslan Camii'ne gelerek abdest alarak öğle namazını kıldılar.

Etkinlikle ilgili olarak İlçe Müftüsü Abdullah Doğan yaptığı açıklamada; "Camiler sadece yaşlıların geldiği bir yer olmamalı. Gençlerin de haftanın ve ders yorgunluğunun ardından bisikletleriyle camiye gelmeleri ve burada milli ve dini değerleriyle buluşmaları çok önemli. Bizler de böyle bir etkinlikle genç kardeşlerimize kültürümüzü, dinimizi, imanımızı, Kur'an-ı Kerim'imizi "Her Pedal Bir Sevap' sloganıyla aşılamaya çalışıyoruz. İlk defa başlattığımız bu uygulamayı devam ettirmeye gayret edeceğiz." sözlerine yer verdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çıldır Müftlüğü Gençlik Koordinatörlüğü Gençlere Bisikletli Etkinlik Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çıldır Müftlüğü Gençlik Koordinatörlüğü Gençlere Bisikletli Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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