Düzce'nin Çilimli ilçesinde çocuklar aileleri ile keyif ve eğlence dolu bir gün geçirdi. Aile Şenliği etkinliği doğa ile çocukları buluşturdu.

Çilimli'de Aile Şenliği coşkusu yaşandı. 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Tepeköy Mesire Alanı'nda düzenlenen programda aileler, Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay ve Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız tarafından ağırlandı.

Başkan Yılmaz Yıldız aile olmanın değerine dikkat çekerek "Çilimli Aile Şenliği programında hemşehrilerimizle bir araya geldik. Kaymakamlığımız ve Belediyemiz iş birliğiyle gerçekleşen bu güzel günde, aile olmanın değerini birlikte yaşadık; çocuklarımızın neşesine, büyüklerimizin duasına ortak olduk" dedi. - DÜZCE