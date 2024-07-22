Çilimli Kaymakamı ve Belediye Başkanı Yaz Kuran Kurslarında Öğrencilerle Buluştu

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DÜZCE(İHA) – Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay ve Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ilçede devam eden Yaz Kuran Kurslarında öğrencilerle bir araya geldiler. Kaymakam ve Başkan öğrencilere çiğ köfte ve ayran ikram ettiler.

Yaz Kuran Kursları Düzce'de yoğun ilgi ile devam ediyor. Öğrenciler, hem Kur'an öğreniyor hem de dini bilgiler öğreniyor. Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ile birlikte Merkez Kur'an kursu ve İshaklar Köyü Kur'an kursu öğrencilerimizi ziyaret ettiler.

Kaymakam ve Başkan öğrencilere çiğ köfte ve ayran ikramında bulundu.

Başkan Yıldız "Rabbim Kur'an-ı Kerim'i anlamayı ve onunla amel etmeyi nasip etsin" dedi. - DÜZCE