Düzce Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen Çilimli OSB Yönetim Kurulu toplantısında, devam eden altyapı çalışmaları ve yatırım süreçleri değerlendirildi.

Çilimli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) devam eden çalışmalar ve yatırım süreçleri, olağan Yönetim Kurulu toplantısında ele alındı. Vali Yardımcısı ve Çilimli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kılıç başkanlığında, Çilimli OSB Yönetim Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, Çilimli İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Özlü, Çilimli OSB Müdürü Mahmut Zenkin katıldı.

Toplantıda, Çilimli OSB'de yapımı devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarının son durumu değerlendirilirken, bölgede yatırımları devam eden firmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Organize sanayi bölgesindeki çalışmaların ilerleyişi ve yatırım süreçleri gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.