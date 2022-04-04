Cilt ustası Kur'an-ı Kerim'leri ücretsiz yeniliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Cilt ustası Kur'an-ı Kerim'leri ücretsiz yeniliyor

04.04.2022 08:59
Cilt ustası Kur'an-ı Kerim'leri ücretsiz yeniliyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde yıllardır cilt sanatı ile uğraşan mesleğinin duayeni Mustafa Güler, "Cilt sanatı gönül ve sevda işidir" dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yıllardır cilt sanatı ile uğraşan mesleğinin duayeni Mustafa Güler, "Cilt sanatı gönül ve sevda işidir" dedi.

Halen evlatları ile birlikte Tarsus'ta matbaacılık ve kitap ciltçiliği yapan Mustafa Güler (75), aynı zamanda unutulmak üzere olan cilt ustalığını devam ettiriyor. Güler, özellikle Kur'an-ı Kerim'lerin yıpranması sonucu sayfalarının dağılması durumunda kendisine getirildiğini ve çoğu zaman bu işi hayrına yaptığını, ayrıca yerel gazetelerin de arşiv gazetelerini ciltlediğini söyledi. İşlerinin Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayında arttığını ifade etti.

Meslekte 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini, matbaacılık ve gazetecilik yaptığını, yine ciltçilik yaparak sektörün her alanında bilgisi olduğunu belirten Mustafa Güler "Cilt yapmak ve kitapları tamir edip onları yeniden kullanılır hale getirmek çok zor ama önemli ve mutluluk verici bir iş. Ben 60 yılı aşkındır bu sektörde emek veriyorum. Yeni nesil ise cilt işini zor ve zahmetli olduğu için pek öğrenmek ve yapmak istemiyor. Ben cilt ustalığının sona ermemesi için iki oğluma bu mesleği öğrettim. Son nefesime kadar, ayakta kaldığım ve elim iş gördüğü sürece mesleğimi devam ettireceğim. Çünkü ben ciltçiliği seviyor ve mutluluk duyuyorum" dedi. - MERSİN

Cilt ustası Kur'an-ı Kerim'leri ücretsiz yeniliyor

YORUMLAR
500
Tarsus'ta 6 okulda 'Sıfır Atık Kütüphanesi' kuruldu Tarsus'ta 6 okulda 'Sıfır Atık Kütüphanesi' kuruldu Tarsus Belediyesi, Ramazan'da halk et markette indirime gitti Tarsus Belediyesi, Ramazan'da halk et markette indirime gitti

Mustafa Güler, Mersin, Tarsus, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cilt ustası Kur'an-ı Kerim'leri ücretsiz yeniliyor - Son Dakika


Son Dakika
09:01 Rus ordusunun vahşeti kameralarda! Ukraynalı yaşlı bir kadın kafası kesilmiş halde bulundu
08:52 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Millet İttifakı, seçimler için çok özel bir ekip kurdu
08:39 Sevilen oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma kadrosuna giriyor!
08:33 İki arkadaşın tartışması kanlı bitti! Ölen gencin yakınları sinir krizi geçirdi
08:31 Bakanlıktan, Tahir Büyükhelvacıgil'e suç duyurusu: Ayçiçek yağı stokuyla ilgili sözleri fiyatları yükseltti
08:26 3600 ek göstergede 3 farklı senaryo! Emekli maaşlarında 1.250, ikramiyede 40 bin TL artış
08:24 Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
08:20 Yargı dizisinde dün akşam neler oldu? Ilgaz gerçek katilin peşine düşüyor
08:08 Altın yeni haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 905,3 liradan işlem görüyor!
07:59 Zelenski'den, Rus ordusunun soykırım yaptığı iddiası: Sadece öldürmek yetmemiş demek ki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 09:06:56. #1.12#
SON DAKİKA: Cilt ustası Kur'an-ı Kerim'leri ücretsiz yeniliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement