Çin'de Elektrikli Araç Altyapısı Hızla Büyüyor

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre Temmuz 2026 sonu itibarıyla ülkedeki toplam şarj noktası sayısı geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 41,9 artarak 23 milyon 680 bine ulaştı. Ayrıca, yalnızca Temmuz ayında elektrikli araç üretiminin yüzde 26,8 artışla 1 milyon 570 bine ulaştığı ve satışların da yüzde 23,7'lik artışla bunu takip ettiği açıklandı.

Çin'de elektrikli araç şarj altyapısı hızla büyümeye devam ediyor. Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin dün yaptığı açıklamalara göre, Temmuz 2026 sonu itibarıyla ülkedeki toplam şarj noktası sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 41,9 artarak 23 milyon 680 bine ulaştı. Kamuya açık şarj noktalarının sayısı yüzde 21,3 artışla yaklaşık 5 milyon 100 bine ulaşırken, özel şarj noktalarının sayısı da yüzde 48,8 artışla 18 milyon 580 bine yükseldi.

Bu yükselişe, elektrikli araç satışlarındaki artışın da eşlik ettiği belirtildi. Temmuz ayında "yeni enerjili araçların" (NEV) satışları ilk kez aylık yeni otomobil satışlarının yüzde 60'ını aştı. Yalnızca Temmuz ayında NEV üretiminin yüzde 26,8 artışla 1 milyon 570 bin, satışların ise yüzde 23,7 artışla 1 milyon 560 bin adede ulaştığı kaydedildi.

Artan talebe ayak uydurmak için Çin'in şarj altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalarını hızlandırdığı vurgulandı. Ekim 2025'te başlatılan üç yıllık eylem planı, 2027 sonuna kadar ülke genelinde 28 milyon şarj tesisi kurulmasını ve kamuya açık şarj kapasitesinin 300 milyon kilovatın üzerine çıkarılmasını hedefliyor. Bu hedefin, Çin'in 2030 yılına kadar NEV'lerin toplam araç filosundaki payını yüzde 30'a çıkarma hedefiyle örtüştüğünün altı çizildi.