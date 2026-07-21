Çınar Çelik Fabrikası'nda İşçiler Oturma Eylemi Başlattı - Son Dakika
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Çınar Çelik Fabrikası'nda İşçiler Oturma Eylemi Başlattı

Çınar Çelik Fabrikası\'nda İşçiler Oturma Eylemi Başlattı
21.07.2026 08:48
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki fabrikada işçiler, düşük ücretler ve haksız işten çıkarmaları protesto etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Çınar Çelik Fabrikası'nda çalışan işçiler, ücretlerin yetersiz olduğu ve bazı çalışanların haksız yere işten çıkarıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlattı.

Çınar Çelik Fabrikası'nda mesaiye ve vardiyaya girmeyen işçiler, oturma eylemi başlattı. Fabrika girişinde bir araya gelen işçiler, ücretlerin iyileştirilmesini ve işten çıkarılan çalışanlarla ilgili mağduriyetlerin giderilmesini talep etti. İşçiler, firma yönetiminden olumlu bir geri dönüş alana kadar fabrika kapısı önündeki oturma eylemlerine devam edeceklerini ifade etti. Olayla ilgili firma yönetiminden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, 3. Sayfa, Ekonomi, Ereğli, Çınar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çınar Çelik Fabrikası'nda İşçiler Oturma Eylemi Başlattı - Son Dakika

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