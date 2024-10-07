Çınar Evler Sitesi'nde Tapu Teslim Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Çınar Evler Sitesi'nde Tapu Teslim Töreni Düzenlendi

Çınar Evler Sitesi\'nde Tapu Teslim Töreni Düzenlendi

Beylikdüzü Belediyesi, Kavaklı Mahallesi'ndeki Çınar Evler Sitesi'nde yaşayan hak sahiplerine tapularını törenle teslim etti. Başkan Mehmet Murat Çalık, seçim öncesi verdiği sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

07.10.2024 12:57  Güncelleme: 12:59
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Çınar Evler Sitesi'nde ikamet eden hak sahiplerine tapuları düzenlenen törenle teslim edildi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın katıldığı törende, vatandaşlar tapularına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Başkan Çalık, "Seçim öncesinde verdiğim sözleri tutmuş bir başkan olarak karşınızdayım. İstanbul'un kırılgan yapısını biliyoruz ve Beylikdüzü'nü dirençli, dayanıklı bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Çınar Evler Sitesi'nin uzun yıllardır devam eden tapu ve iskan sorunu çözüme kavuştu. Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen tapu teslim töreninde konuşan Çınar Evler Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Badur Göğtepe, yıllardır beklenen iskan ve tapu sorunlarının çözüme kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Göğtepe, "On beş yıldır alamadığımız iskanımızı alarak tapularımıza kavuştuk. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve ekibine komşularımız adına teşekkür ediyorum. Tapuların herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Site bahçesinde gerçekleşen tapu törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yanı sıra İBB Meclis Başkan Vekili Nuri Aslan, belediye meclis üyeleri ve Çınar Evler Sitesi sakinleri katıldı.

Törende yaptığı konuşmasında Çınar Evleri Sitesi'nin tapu sorununu çözmekten gurur duyduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Seçim öncesinde verdiğim sözleri tutmuş bir başkan olarak karşınızdayım. İstanbul'un kırılgan yapısını biliyoruz ve Beylikdüzü'nü dirençli, dayanıklı bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Başkan Çalık, Beylikdüzü'nde yapılacak projelerin diğer yerel yönetimlere de ilham olacağını belirterek, "Halkımıza en iyisini sunmak için kararlıyız. Sizlerin desteğiyle daha büyük adımlar atacağız. Biz her yaptığımız her işi Beylikdüzü aklıyla yapıyoruz. Beylikdüzü aklıyla da yapmaya devam edeceğiz. Yarının öncüsü işler yapacağız. Biliyorum ki Beylikdüzü'nde yaşayan benim büyük ve güzel ailem her şeyin en iyisini hak ediyor. Tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Biz bundan sonra da bu kentteki sorunları tek tek çözeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bizi izlemeye devam edin. Çok güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çınar Evler Sitesi'nde Tapu Teslim Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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