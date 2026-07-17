Çınarcık'ta Trafik Güvenliği İçin Döner Kavşak Talebi - Son Dakika
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Çınarcık'ta Trafik Güvenliği İçin Döner Kavşak Talebi

Çınarcık\'ta Trafik Güvenliği İçin Döner Kavşak Talebi
17.07.2026 18:41
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Şoförler Odası, trafik kazalarını önlemek için ilçe girişine modern döner kavşak yapılmasını önerdi.

Çınarcık Şoförler ve Otomobilciler Odası, ilçe girişinde yaşanan trafik yoğunluğu ve meydana gelen kazaların önüne geçilmesi amacıyla ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Oda Başkanı Tahsin Kalfa, bölgeye modern bir döner kavşak yapılmasının hem trafik güvenliğini artıracağını hem de ulaşımı rahatlatacağını belirtti.

Kalfa, özellikle yaz aylarında ilçe girişinde araç trafiğinin ciddi şekilde arttığını ifade ederek, kontrolsüz dönüşler, yoğun yaya hareketliliği ve farklı yönlerden gelen araçların oluşturduğu riskler nedeniyle sık sık trafik kazalarının yaşandığını söyledi. Mevcut kavşak düzeninin artan trafik yükünü karşılamakta yetersiz kaldığını kaydeden Kalfa, bu durumun sürücüler ve vatandaşlar açısından endişe oluşturduğunu dile getirdi.

Çınarcık'ın yılın büyük bölümünde yoğun ziyaretçi ağırlayan turizm ilçesi olduğuna dikkat çeken Kalfa, hafta sonları ve tatil dönemlerinde trafik yoğunluğunun katlanarak arttığını belirtti. İlçe girişine yapılacak modern bir döner kavşağın trafik akışını daha düzenli hale getireceğini, araç hızlarını kontrol altına alacağını ve bekleme sürelerini azaltacağını ifade etti.

Döner kavşak uygulamalarının birçok il ve ilçede başarılı sonuçlar verdiğini vurgulayan Kalfa, "Sürücülerimizin, yolcularımızın ve tüm vatandaşlarımızın güvenliği adına ilçemizin girişine döner kavşak yapılmasını talep ediyoruz. İlgili kurumlarımızın bu çağrımızı değerlendirerek gerekli çalışmaları en kısa sürede başlatmasını bekliyoruz." dedi.

Kalfa, "Trafikte kaybedilecek tek bir canın bile telafisi yoktur. Daha güvenli bir Çınarcık için konunun takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çınarcık'ta Trafik Güvenliği İçin Döner Kavşak Talebi - Son Dakika

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