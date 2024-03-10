Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Kıroba Konutları sakinleriyle bir araya geldi

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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ilçeye kazandırılan Kıroba Konutları'nın sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Kıvrak, Kıroba Konutları sakinlerini ziyaret etti. Çiçeklerle karşılanan Kıvrak, konut sahiplerinin talep ve önerilerini dinledi. Konutların yapım aşaması hakkında bilgi veren Kıvrak, şunları söyledi:

"Osman Aydın ve Enver Salih Dinçer Başkanımla bu 128 dairelik projeyi hayata geçirip, vatandaşlarımızı düşük maliyetle ev sahibi yapmıştık. Buranın yapımında başkanlarımızın ve yönetimdeki arkadaşların emekleri büyük. Amatör bir ruhla çok güzel işler yaptık. Buraya her geldiğimde kendimi evime gelmiş gibi hissediyorum."