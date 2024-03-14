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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Soğancılar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşın talep ve önerileri dinleyen Başkan Kıvrak, gelecek dönemde yapacağı projeleri anlattı.

Vatandaş ziyaretlerinde Başkan Kıvrak'ın son duraklarından birisi Soğancılar Mahallesi oldu. Diğer mahallelerde olduğu gibi Soğancılar Mahallesi'nde de vatandaşlar Başkan Kıvrak'a yoğun ilgi gösterdi. Talep ve önerileri dinleyen Başkan Kıvrak, gelecek dönemde yapacağı projelerini de açıkladı. Kadınlar yakın zamanda hizmete açılan Kardelen Kadınlar Kahvehanesi için Kıvrak'ı kutlayarak, kendileri için projeler geliştirdiği için teşekkür etti.

SU ÇEŞMESİ SÖZÜ

Soğancılar Mahallesi'ndeki Şehler Kahvehanesi'ni de ziyaret eden Kıvrak'tan mahalleli tatlı su çeşmesi talebinde bulundu. Çine Belediyesi olarak ilçenin önemli ihtiyaçlarından tatlı su çeşmelerinin sayılarını artırmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Kıvrak, "Seçime kadar yani ay sonuna kadar tatlı su çeşmemizi hizmete açacağız. Gece gündüz çalışmaya, talepleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.