Çine Belediye Başkanı Yeni Mahalle'deki Yol Çalışmalarını İnceledi

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Yeni Mahalle'de devam eden yol yapım ve tamirat çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kıvrak, "Her mahallemizin talebini ayrı ayrı değerlendirip en kısa sürede yerine getireceğiz" dedi.

Yeni Mahalle'de devam eden yol yapım ve tamirat çalışmalarını incelemek için sahaya inen Başkan Kıvrak, çalışmalarla ilgili yetkililere talimat verdi, vatandaşlardan gelen önerileri dinledi.

Ekiplerin yolları hızla yenilemek için her gün aralıksız çalıştığını belirten Kıvrak, "Her mahallemizin talebini ayrı ayrı değerlendirip en kısa sürede yerine getireceğiz. Artan maliyetlere rağmen her mahallemize eşit ve adil hizmet için çalışıyoruz. Program dahilinde her mahallemizin yolla ilgili taleplerini değerlendirip, en kısa sürede yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.