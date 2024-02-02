Çine Belediyesi, doğal gaz çalışmaları nedeniyle bozulan yolları yeniliyor

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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin doğal gaz çalışmaları nedeniyle bozulan yolları yenilemek için yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi.

Doğal gaz çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde yolları yenilemek için çalışan Çine Belediyesi ekipleri, faaliyetlerini ilçenin birçok noktasında eş zamanlı sürdürüyor. Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde gözlemleyen ve yol konusunda ekiplerini çalışma gerektiren noktalara yönlendiren Başkan Kıvrak da son olarak Karakollar, Cumhuriyet ve Çaltı Mahallesi'ndeki çalışmaları denetledi.

Devam eden yol yapım çalışmalarıyla ilgili birim sorumlularından bilgi alan Kıvrak, belirlenen program dahilinde çalışmaların tüm mahallelerde devam edeceğini belirterek, "Doğal gaz rahatlığına kavuşan Çine'mizde sıra modern ve dayanıklı yollarda. Bugün ekiplerimizle yoğun mesai harcadıkları Karakollar, Cumhuriyet ve Çaltı Mahallemizde bir araya geldik, çalışmalarımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Çine halkımızın her şeyin en iyisini hak ettiğini biliyor, ilçemize en iyi hizmeti vermek için çok çalışıyoruz" dedi.