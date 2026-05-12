Çine'de Berber Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çine'de Berber Denetimleri Sürüyor

Çine\'de Berber Denetimleri Sürüyor
12.05.2026 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde berber ve kuaförlere yönelik denetimler devam ediyor, hijyen ve evrak kontrolü yapılıyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde faaliyet gösteren berber ve kuaför işletmelerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor. İlçe genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve kaliteli hizmet alabilmesi amacıyla çok sayıda işletmede incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen denetimlerde iş yerlerini hijyen şartları detaylı şekilde kontrol edilirken, işletmelerin ruhsat durumları, vergi levhaları ve yasal evrakları da tek tek incelendi. Ayrıca müşterilerin görebileceği alanlarda bulunması gereken fiyat tarifelerinin uygun şekilde asılı olup olmadığı da ekipler tarafından denetlendi. Salonlarda kullanılan kozmetik ürünler, bakım malzemeleri ve çeşitli ekipmanların sağlık açısından uygunluğu da kontrol edilen başlıklar arasında yer aldı. Özellikle son kullanma tarihi geçmiş ya da ambalaj bilgileri eksik ürünlere karşı hassasiyet gösterildiği öğrenildi.

Yapılan incelemeler sonucunda eksik evrak, hijyen kurallarına aykırılık veya mevzuata uygun olmayan durumların tespit edildiği işletmeler hakkında gerekli resmi işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Ekiplerin, eksikliklerin giderilmesi konusunda işletme sahiplerini bilgilendirdiği de belirtildi.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla ilçe genelindeki denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini ifade etti. Çine'de esnafın kurallara uygun şekilde hizmet vermesi için kontrollerin süreceği kaydedildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çine'de Berber Denetimleri Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer

10:25
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
10:03
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
10:02
İran savaşı rafları da vurdu Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
10:00
Galatasaray’a gitmek isteyen Jhon Duran’a büyük şok
Galatasaray'a gitmek isteyen Jhon Duran'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:41:50. #7.13#
SON DAKİKA: Çine'de Berber Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.