Çine\'de Güreş Festivali İçin Güvenlik Önlemleri

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Aydın'ın Çine ilçesinde Jandarma ekipleri vatandaşların huzurlu şekilde vakit geçirmesi için güvenlik tedbiri aldı.

Hafta sonu Çine Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Deve Güreşi Arenasında 5. Geleneksel Çine Boğa Güreşi Festivali düzenlendi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Deve Güreşi Festivali'nde vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde festivalde vakit geçirmeleri amacıyla güvenlik tedbirleri alındı. Güreşte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. - AYDIN