Çine'de Kurban Bayramı denetimleri yoğunlaştı - Son Dakika
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Yerel

Çine'de Kurban Bayramı denetimleri yoğunlaştı

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Çine Bölge Trafik Denetleme ekipleri, 'Yolun Sonu Bayram Olsun' sloganıyla vatandaşların güvenli seyahat etmeleri için denetimlerini yoğunlaştırdı. Trafik ekipleri, tatil süresince yolların güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli önlemler aldı ve denetim noktaları oluşturdu. Ekipler, sürücülerin dikkatini çekmek ve trafik kurallarına uyulmasını teşvik etmek amacıyla yaşam tünelinde farkındalık oluşturacak video gösterimleri yaptı. Sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanmaları ve uzun yolculuklarda iki saatte bir en az 10 dakikalık mola vermeleri yönünde bilgi verildi. Bayram tatili boyunca devam edecek olan denetimler, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için aralıksız sürdürülecek. Yetkililer, tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve dikkatli olmaya davet etti.

14.06.2024 17:40
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Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Çine Bölge Trafik Denetleme ekipleri, 'Yolun Sonu Bayram Olsun' sloganıyla vatandaşların güvenli seyahat etmeleri için denetimlerini yoğunlaştırdı. Trafik ekipleri, tatil süresince yolların güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli önlemler aldı ve denetim noktaları oluşturdu.

Ekipler, sürücülerin dikkatini çekmek ve trafik kurallarına uyulmasını teşvik etmek amacıyla yaşam tünelinde farkındalık oluşturacak video gösterimleri yaptı. Bu video gösterimlerinde, trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar ve kazaların önlenmesi için alınması gereken tedbirler anlatıldı. Denetimlerin ve farkındalık çalışmalarının yerinde olduğunu belirten vatandaşlar, trafik ekiplerinin çalışmalarından memnuniyetlerini dile getirdi. Sürücüler, uygulamaların kazaların önlenmesine katkı sağlayacağını ve tatil süresince daha güvenli bir yolculuk yapabileceklerini ifade etti. Sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanmaları ve uzun yolculuklarda iki saatte bir en az 10 dakikalık mola vermeleri yönünde bilgi verildi.

Bayram tatili boyunca devam edecek olan denetimler, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için aralıksız sürdürülecek. Yetkililer, tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve dikkatli olmaya davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çine'de Kurban Bayramı denetimleri yoğunlaştı - Son Dakika

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