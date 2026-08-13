Çine\'de Lohusa Annelerine Destek

Aydın'ın Çine ilçesinde Çine Devlet Hastanesi ekipleri, 'Bebek Dostu Hastane' ve Emzirme Haftası kapsamında lohusa anneleri evlerinde ziyaret ederek emzirmenin önemi ile anne ve bebek bakımı konusunda bilgilendirdi.

Çine Devlet Hastanesi tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, yeni doğum yapan anneler ve bebekleri evlerinde ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde annelere emzirmenin anne ve bebek sağlığı açısından önemi anlatılırken, yeni doğan bebeklerin bakımı konusunda da çeşitli bilgiler verildi. Anne ve bebeklerin doğum sonrasındaki süreçte desteklenmesinin amaçlandığı ziyaretlerde, annelerin soruları da dinlendi. Hastane ekipleri, yeni doğan bebeklerin ve annelerinin ihtiyaç duyduğu desteği sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Çine Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, yeni doğan bebekler ve annelerin her fırsatta desteklenmeye devam edileceği belirtilerek, anne ve bebek sağlığına yönelik çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.