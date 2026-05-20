Çine\'de okul güvenliği masaya yatırıldı

Aydın'ın Çine ilçesinde öğrencilerin daha güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla 'Okul ve Çevre Güvenliği' toplantısı gerçekleştirildi.

Çine Kaymakamı Ali Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Kaymakam Refiki Fatih Bayram ve kurum amirleri katıldı. Toplantıda okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için yürütülen çalışmalar ile kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı. Yetkililer, çocukların güvenliğinin öncelikli konular arasında yer aldığını belirterek, okul ve çevresinde oluşabilecek risklerin en aza indirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN