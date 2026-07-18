Çine'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

(AYDIN) - Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşit bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yoğun hava ve kara müdahalesi sayesinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Kavşit bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlara bağlı ekipler, hem havadan hem de karadan müdahale etti.

Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına da başlandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.