Çine OSB Yeşil Dönüşüm Başarısı - Son Dakika
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Çine OSB Yeşil Dönüşüm Başarısı

Çine OSB Yeşil Dönüşüm Başarısı
19.06.2026 19:44
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Aydın Valisi Varol, Çine OSB'nin Yeşil OSB dönüşümünü başarıyla tamamlayarak sertifika alacağını söyledi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Çine Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) Yeşil OSB dönüşüm sürecini başarıyla tamamlayarak sertifikasyon aşamasına gelmesinin kent adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Aydın bununla gurur duymalı" dedi.

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek kentte yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Dr. Osman Varol, en çok dikkatini çeken projelerden birinin Çine Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen Yeşil OSB çalışmaları olduğunu söyledi. Dünyada sürdürülebilir üretim anlayışının giderek daha fazla önem kazandığına dikkat çeken Varol, Çine OSB'nin Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir başarıya imza attığını ifade etti.

Çine Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin ortaya koyduğu vizyonu takdir ettiğini belirten Vali Varol, "Yeşil OSB çalışmasını bitirmişler ve sertifikalarını alacaklarmış. İnanılmaz gurur duyulacak bir şey. Vizyonlarına hayran kaldım. Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat çerçevesinde sürdürülebilir üretim ve çevre dostu sanayi anlayışı artık küresel ticaretin önemli bir parçası haline geldi. Türkiye'deki birçok büyük organize sanayi bölgesi son birkaç yıldır bu dönüşümü gerçekleştirmek için çalışıyor. Çine OSB ise bu süreci tamamlamış durumda" dedi.

Yeşil dönüşümün sadece çevresel değil ekonomik açıdan da büyük önem taşıdığını vurgulayan Varol, üretimde sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan bölgelerin uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma geleceğini kaydetti.

Pazartesi günü bölgede gerçekleştirilecek programa katılarak çalışmaları yerinde inceleyeceğini de açıklayan Vali Varol, Çine OSB'nin elde ettiği başarının Aydın için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Kendim de gidip göreceğim. Gerçekten gurur duyulacak bir çalışma. Aydın bununla gurur duymalı" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çine OSB Yeşil Dönüşüm Başarısı - Son Dakika

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