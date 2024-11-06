Çinli Çift, Taksim'de Düğün Fotoğrafları Çektirdi - Son Dakika
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Yerel

Çinli Çift, Taksim'de Düğün Fotoğrafları Çektirdi

İstanbul'a evlenmek için gelen Çinli çift, Taksim Meydanı'nda düğün fotoğrafları çektirdi.

06.11.2024 09:22
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Çinli bir çift, evlenmek için geldikleri İstanbul'da düğün fotoğraflarını çektirmek için Taksim Meydanı'nı seçti. Renkli görüntüler oluşturan Çinli çift ilgi odağı oldu.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı, bu sefer Çinli gelin ve damadı ağırladı. Çin'den evlenmek için İstanbul'a gelen çift, fotoğraf çekimi için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni tercih etti. Düğün fotoğraflarını Taksim Meydanı ile çevresinde çektiren çift, İstiklal Caddesi girişindeki nostaljik tramvaya binerek poz verdi. Çinli gelin ve damadı gören yerli ve yabancı turistler ise cep telefonlarıyla genç çiftin fotoğraflarını çekti.

Çinli gelin ve damadı gören Hayri Taş, "Bunlar çok güzel hareketler. İstanbul Beyoğlu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın merkezi. Bunu da yurtdışından gelen Çinliler olsun, Dubaililer olsun. Birçok yabancılar gelip gidiyor. Düğün fotoğraflarını burada çekiliyorlar, hatta balayı tatillerini burada yaptıklarını düşünüyorum. Bu çok güzel bir şey. Burayı kendi memleketleriyle özdeşleştiriyorlar. Burada bir sıcaklık hissediyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çinli Çift, Taksim'de Düğün Fotoğrafları Çektirdi - Son Dakika

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