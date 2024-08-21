Çinli Ma Fang, Adıyaman\'da dünya evine girdi

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Yedi yıl önce restoranda tanıştığı Adıyamanlı Muhammed'e aşık olan Çinli Ma Fang, aşkı için 5 bin 742 kilometre uzaklıktan geldiği Adıyaman'da dünya evine girdi.

Dayısını ziyaret etmek için 2017 yılında Adıyaman'dan Çin'e giden Muhammet Furkan Avcı, burada dayısına ait restoranda Çinli Ma Fang ile tanıştı. Tanışmanın ardından 7 yıllık bir sohbet kuran Adıyamanlı Muhammed Furkan Avcı ile Çinli Ma Fang, evlenme kararı aldı. Mutluluğu Adıyaman'da bulan Ma Fang, 5 bin 742 kilometre uzaklıktan Adıyaman'a gelerek düzenlenen düğün töreninde dünya evine girdi. Türkçe konuşmayı bilmeyen ama mutluluğu yüzüne yansıyan Ma Fang, Türkiye'yi, Adıyaman'ı çok beğendiğini aşkı için Adıyaman'a gelin geldiği belirtildi.

Eşinin Müslüman olduğunu ve bir birlerini çok sevdiğini ve oldukça mutlu olduklarını dile getiren Muhammed Furkan Avcı, "2017'de Dayımın restoranında biz kendisiyle tanıştık. Ondan sonra yavaş yavaş biz birbirimizi tanımaya başladık. Orda sevgi bir bağ oluştu, birbirimizi sevmeye başladık. Ondan sonra yavaş yavaş ailesine git gel yaptık. Ondan sonra bir birimizi tanıdık. Sonradan nişan yaptık. 1 sene nişan sürdü, nişandan sonra Türkiye'ye gelip düğünümüzü yaptık" diye konuştu. - ADIYAMAN