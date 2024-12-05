Cips Çalan Mahalle Köpeği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Cips Çalan Mahalle Köpeği

Geniş Video İzle

Aydın'da bir köpek, büfe önündeki stanttan cips çalarak güvenlik kamerasına yakalandı.

05.12.2024 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marketten cips çalan köpek kamerada

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir büfe önündeki stanttan köpeğin cips çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayın ardından şaşırdığını dile getiren büfe sahibi, hemen her gün köpeğin cips aldığını söyledi.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi Muharrem Sökeli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde Serkan Özen isimli vatandaşa ait marketin önüne gelen mahallenin köpeği, stanttaki bir cipsi ağzı ile alıp koşarak uzaklaştı. Cipslerin azaldığını fark eden Özen, güvenlik kamerasını izlediğinde cipsi, mahallede besledikleri köpeğin aldığını gördü.

Olay karşısında şaşırdığını bir yandan da mutlu olduğunu ifade eden büfe sahibi Serkan Özen; "Geçtiğimiz günlerde bir olay yaşadık. Ben de bu bölgede 16 yıldır esnafım ve 16 yıldır ilk kez başımıza böyle bir olay geldi. Mahallemizin köpeği, cips standımızdan cipleri alıp gidiyormuş. Bunu tabi kamera kayıtlarından gördük. Nasibidir dedik ellemedik. Bunu devamlı hale getirdi. Herhalde 15-20 defa almıştır. Tabi bu bizim takip ettiğimiz kadarıyla. Görmediğimiz zamanlar da vardır. Kamerada fark edince çok şaşırdık. Biz zaten onu devamlı beslediğimiz, sevdiğimiz bir hayvan, zaten kendisini çok sevdiriyor. Nasibidir ellemedik, güzel bir olay yaşadık" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güvenlik, 3-sayfa, Efeler, Yerel, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cips Çalan Mahalle Köpeği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:44 “Esenyurt’a döneceğiz“ diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi "Esenyurt'a döneceğiz" diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
22:17 Kenan Yıldız, Juventus’u milyonlarca eurodan etti Kenan Yıldız, Juventus'u milyonlarca eurodan etti
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
21:56 Trump’ın Elon Musk’tan sonra yeni hamlesi NASA’nın başına o ismi getirecek Trump'ın Elon Musk'tan sonra yeni hamlesi! NASA'nın başına o ismi getirecek
21:50 Icardi’den Wanda Nara’ya olay yaratacak gönderme Icardi'den Wanda Nara'ya olay yaratacak gönderme
21:36 Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı
21:33 Bugün en çok yükselen 3 altcoin Bugün en çok yükselen 3 altcoin!
21:20 FETÖ’nün malikanesine Türk bayrakları çekildi FETÖ'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi
21:16 Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi
21:01 Suriye’de kritik gelişme Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi Suriye'de kritik gelişme! Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 16:53:21. #1.12#
SON DAKİKA: Cips Çalan Mahalle Köpeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.