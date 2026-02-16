Çıraklık Sigortası Mağdurları Hak Arıyor - Son Dakika
Yerel

Çıraklık Sigortası Mağdurları Hak Arıyor

16.02.2026 12:58
Azize Ayıran, çıraklık sigortasının emeklilikte yok sayılmasını eleştirerek adalet çağrısında bulundu.

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği Başkan Yardımcısı Azize Ayıran, çıraklık sigortası olanların alın terlerinin emeklilik için yok sayıldığını ifade ederek, "Bu adaletsizlik unutulmaz" dedi.

Dernek tarafından Bozüyük ilçesi Dernekler Yerleşkesi'nde Staj ve Çıraklık Paneli düzenlendi.

Burada konuşan Bilecik Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği Başkan Yardımcısı Azize Ayıran, sorunlarını yıllardır anlattıklarını ancak her seferinde "aynı duvara çarptıklarını" söyledi.

Basın açıklamaları, mitingler, çalıştaylar, paneller düzenlediklerini anlatan Ayıran, ancak her birinin sonunda evlerine kırgın, yorgun ve görülmemiş döndüklerini ifade etti.

Ayıran, şunları kaydetti:

"Hani devletin dini adaletti? Hani insanı yaşat ki devlet yaşasın? Bu nasıl bir adalettir ki emeğimiz, alın terimiz yok sayılıyor? Çocukken vardık, yaşlanınca yok sayıldık. Gençliğimizi aldınız, geleceğimizi vermediniz. Bizi çalışırken gördünüz, yorulunca görmediniz. Bu bir talep değil, bu bir beklenti hiç değil; bu, çalınmış bir ömrün hesabıdır."

Yetkililere sesleniyorum. Siz bu insanları hiç dinlediniz mi? Bir gözünün içine baktınız mı? 'Ben ne zaman emekli olacağım?' sorusuna cevap veremeyen babaları gördünüz mü? Bu ülkede insanlar emekliliği hayal bile edemiyor. Çünkü siz o hayali daha baştan ellerinden aldınız.

Kimse bize sabır demesin. Kimse 'biraz daha bekleyin' demesin. Biz beklerken hayat geçti. Beklerken gençlik gitti. Beklerken sağlık gitti. Beklerken umut gitti. Vazgeçemeyiz. Çünkü vazgeçersek, çocuk yaşta emek vermiş insanların ahı kalır, bu ülkenin vicdanı tamamen susar.

Buradan açıkça söylüyorum; bu mücadele durmayacak, yumuşamayacak, unutulmayacak. Bedeli neyse ödemeye hazırız. Çünkü biz bu bedeli zaten ödedik. Gençliğimizle ödedik, sağlığımızla ödedik, hayatımızla ödedik.

Emek ağlamaz, hesap sorar. Bu dosya kapanmaz. Bu adaletsizlik unutulmaz. Bu bir rica değil, çağrı değil; gecikmiş adaletin haykırışıdır."

Kaynak: ANKA

