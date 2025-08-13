CITES Kapsamında Yaban Hayatı Denetimleri Sürüyor

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), CITES Sözleşmesi (Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında denetimlerin sürdüğünü bildirdi.

Bu kapsamda Ankara'da yapılan denetimlere ilişkin müdürlükten yapılan açıklamada, "Yasadışı yollarla elde edilen sürüngen, kanatlı ve memeli türlere el konularak idari para cezası uygulandı. Kolluk kuvvetlerimizin teknik ve fiziki takipleri sonucunda farklı noktalarda düzenlenen operasyonlarla yakalanan şahıslar yakalandı. Adli ve idari işlemler başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, CITES kapsamında koruma altına alınan türlere ilişkin, "Afrika gri papağanı, İskender papağanı, ara papağanı, sevda papağanı, sultan papağanı, Hint maymunu, sincap, tarantula, sakallı ejder, piton yılanı, yılan derisi, kırmızı yanaklı su kaplumbağası gibi birçok tür, CITES kapsamında koruma altına alındı. Unutmayın, doğa bize emanet. Biyolojik çeşitliliğimizi korumak hepimizin sorumluluğu" açıklamasında bulunuldu. - ANKARA