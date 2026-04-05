Mühürlenen CityMall AVM için basın açıklaması

05.04.2026 18:56  Güncelleme: 19:08
Samsun'un Atakum ilçesinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenen CityMall AVM'nin çalışanları ve işletmecileri, yaşanan mağduriyete dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı. AVM yöneticileri, ruhsat sorununa çözüm bulunmasını talep ederek işlerini geri istediklerini söyledi.

Atakum ilçesinde faaliyet gösteren CityMall AVM, mahkeme kararı doğrultusunda 'ruhsatsız olduğu' gerekçesiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Atakum Belediyesi zabıta ekipleri tarafından 24 Mart 2026 tarihinde mühürlenerek kapatıldı.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrı sonrası AVM önünde bir araya gelen aralarında çalışanlar, işletmeciler ve yöneticilerin de bulunduğu grup, yaşanan mağduriyete dikkat çekmek amacıyla basın açıklamasında bulundu.

Mağaza sahibi Onur Yılmaz yaptığı açıklamada, 2019 yılında büyük umutlarla açılan AVM'nin sadece bir alışveriş merkezi değil, aynı zamanda bir yaşam alanı ve yüzlerce kişi için geçim kaynağı olduğunu belirterek, "Bugün yaşanan ruhsat sorunu nedeniyle faaliyetlerin durdurulması sadece bir işletmenin kapanması değil, büyük bir insani mağduriyet doğurmuştur. Yaklaşık 900 kişi işsiz kalmış, yüzlerce aile geçim sıkıntısıyla karşı karşıya gelmiştir. Eksikler varsa giderilebilir. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

AVM yöneticisi Alparslan Ayan ise yaptığı konuşmada, yaşanan durumun ciddi bir mağduriyet oluşturduğunu vurgulayarak, "Yetkili kurumlardan beklentimiz, mağduriyetin giderilmesi için acil ve somut adımlar atılmasıdır. Sürecin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması ve çalışanların haklarını koruyacak çözümlerin hızlıca hayata geçirilmesi gerekiyor. Kimse ayrıcalık talep etmiyor, herkes işine ve ekmeğine geri dönmek istiyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

