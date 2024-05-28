Çivril'de çiftçiler su fiyatlarında indirim talep etti

Yerel

Çivril'de su fiyatlarında indirim talep eden çiftçi, ilçe meydanında kontak kapattı

DENİZLİ - Denizli'de çiftçiler sulama fiyatlarının düşürülmesi için eylem yaptı. Yaklaşık 100 traktör ile meydanı trafiğe kapatan 200'ü aşkın çiftçi, kaymakamın söz vermesi üzerine eylemi sonlandırdı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çiftçilerin sulama fiyatlarında geçen yıl gerçekleşen yüzde 50 indirimin bu yıl gerçekleşmemesi ve zam yapılması üzerine eylem yaptı. Yaklaşık 100 traktör ile Cumhuriyet Meydanı'nı trafiğe kapatan çok sayıda çiftçi bir saat boyunca eylemlerini sürdürdü. Kontaklarını kapatan çiftçiler su fiyatlarının düşürülmesi için slogan attı.

Tarımsal sulamada kullanılan su fiyatlarında indirim talep eden çiftçilerin yanına gelen Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Devlet Su İşleri ile görüştüğünü ve konunun yetkililere iletildiğini belirtti. Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut ile de telefonda görüştüğünü söyleyen Başkan Dere, Kaymakam Akbulut'un DSİ Aydın Bölge Müdürlüğü ile görüştüğünü ve su fiyatlarında indirim yapılacağının sözünü verdiğini ifade etti.