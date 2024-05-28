Çivril'de çiftçiler su fiyatlarında indirim talep etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çivril'de çiftçiler su fiyatlarında indirim talep etti

Denizli'nin Çivril ilçesinde çiftçiler, sulama fiyatlarının düşürülmesi için eylem yaptı. Yaklaşık 100 traktör ile meydanı trafiğe kapatan çiftçiler, kaymakamın söz vermesi üzerine eylemi sonlandırdı.

28.05.2024 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çivril'de su fiyatlarında indirim talep eden çiftçi, ilçe meydanında kontak kapattı

DENİZLİ - Denizli'de çiftçiler sulama fiyatlarının düşürülmesi için eylem yaptı. Yaklaşık 100 traktör ile meydanı trafiğe kapatan 200'ü aşkın çiftçi, kaymakamın söz vermesi üzerine eylemi sonlandırdı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çiftçilerin sulama fiyatlarında geçen yıl gerçekleşen yüzde 50 indirimin bu yıl gerçekleşmemesi ve zam yapılması üzerine eylem yaptı. Yaklaşık 100 traktör ile Cumhuriyet Meydanı'nı trafiğe kapatan çok sayıda çiftçi bir saat boyunca eylemlerini sürdürdü. Kontaklarını kapatan çiftçiler su fiyatlarının düşürülmesi için slogan attı.

Tarımsal sulamada kullanılan su fiyatlarında indirim talep eden çiftçilerin yanına gelen Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Devlet Su İşleri ile görüştüğünü ve konunun yetkililere iletildiğini belirtti. Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut ile de telefonda görüştüğünü söyleyen Başkan Dere, Kaymakam Akbulut'un DSİ Aydın Bölge Müdürlüğü ile görüştüğünü ve su fiyatlarında indirim yapılacağının sözünü verdiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Denizli, Çivril, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çivril'de çiftçiler su fiyatlarında indirim talep etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:11 MGK bildirisinde dikkat çeken “yapay zeka“ maddesi MGK bildirisinde dikkat çeken "yapay zeka" maddesi
21:37 İsrail’den yeni ateşkes hamlesi Mısır ve Katar’a teklif iletti İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti
21:07 İmamoğlu: Kılıçdaroğlu’nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi
20:37 Olcay Kılavuz Bahçeli’nin danışmanlık görevinden alındı Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı
19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçireceğiz
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu
21:40 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım
21:01 Her futbolcu bunu yapmaz Ghezzal’dan şampiyonluk için büyük fedakarlık Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık
20:21 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den başka takım çalıştırmayacak Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 23:08:16. #1.13#
SON DAKİKA: Çivril'de çiftçiler su fiyatlarında indirim talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement