Cizre Adalet Sarayı'nda 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni: Başsavcı Köroğlu ve Başkan İncekara tebrik kabul etti - Son Dakika
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Cizre Adalet Sarayı'nda 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni: Başsavcı Köroğlu ve Başkan İncekara tebrik kabul etti

Cizre Adalet Sarayı\'nda 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni: Başsavcı Köroğlu ve Başkan İncekara tebrik kabul etti
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Cizre Adalet Sarayı'nda 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni düzenlendi. Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu ve Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Çağrı İncekara, katılımcıların yeni adli yılını tebrik ederek hayırlı olması temennisinde bulundu. Törene kaymakam, garnizon komutanı, baro temsilcisi, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı; tören sonrası tebrikler makamda kabul edildi.

Şırnak'ta, Cizre Adalet Sarayı'nda 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni yapıldı.

Şırnak'ta yeni adli yıl, Cizre Adalet Sarayı'nda düzenlenen törenle başladı. Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu ve Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Çağrı İncekara programa katılım gösteren meslektaşlarının, avukatların ve adliye personelinin yeni adli yılını tebrik ederek yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tören sonrası Cumhuriyet Başsavcısı Köroğlu ve Adalet Komisyonu Başkanı İncekara, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre Garnizon Komutanı Piyade Albay Barış Akbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Çağrı İncekara, Şırnak Barosu Temsilcisi Av. Osman Cingöz, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Ahmet Uysal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Gökhan Caner Durmuş, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cizre Adalet Sarayı'nda 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni: Başsavcı Köroğlu ve Başkan İncekara tebrik kabul etti - Son Dakika

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