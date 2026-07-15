Cizre'de 15 Temmuz direnişi: 'Vatan olunca korku bitti' - Son Dakika
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Cizre'de 15 Temmuz direnişi: 'Vatan olunca korku bitti'

Cizre\'de 15 Temmuz direnişi: \'Vatan olunca korku bitti\'
15.07.2026 12:29
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Sağlık-Sen Şube Başkanı Anmal, çukur olayları sonrası sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre'de halkın 15 Temmuz'da vatan için korkusuzca darbecilere karşı direndiğini ve 105. Direniş Noktası'nda tarihi bir kahramanlık sergilendiğini söyledi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, 15 Temmuz'da Cizre'nin sıradan bir ilçe olmadığını belirterek, "Çukur olaylarının ardından fiilen sokağa çıkma yasağının sürdüğü bir kentti. İnsanlar aylarca evlerinden çıkamamıştı. Ancak 15 Temmuz gecesi söz konusu vatan olunca herkes korkusunu geride bıraktı. Vatandaşlarımız yasağı değil, millet iradesini dinledi" dedi.

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensubu darbecilerin anayasal düzeni hedef alan kalkışması sürerken, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndaki darbeci askerler zırhlı araçlarla Cizre üzerinden Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na ulaşmayı planladı. Ancak darbecilerin bu planı, Cizre'de emniyet güçleri ile tek yürek olan vatandaşların kararlı duruşuyla bozuldu. Darbe girişiminin tanıklarından Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, Cizre'de yaşanan direnişin Türkiye'nin demokrasi tarihindeki en kritik kırılma anlarından biri olduğunu söyledi. Anmal, "O gün Cizre sıradan bir ilçe değildi. Çukur olaylarının ardından fiilen sokağa çıkma yasağının sürdüğü bir kentti. İnsanlar aylarca evlerinden çıkamamıştı. Ancak 15 Temmuz gecesi söz konusu vatan olunca herkes korkusunu geride bıraktı. Vatandaşlarımız yasağı değil, millet iradesini dinledi. Evlerinden çıkarak emniyet güçlerimizin yanında saf tuttu ve darbecilerin önüne etten duvar ördü" dedi.

Cizre'de oluşturulan direniş hattının kamuoyunda "105. Direniş Noktası" olarak anıldığını belirten Anmal, bu noktanın darbe girişiminin başarısızlığa uğramasında kritik rol oynadığını ifade etti. Anmal, "Darbeciler tam teçhizatlı zırhlı araçlarla ilerlemek istiyordu. Karşılarında ise sadece vatanını savunan insanlar vardı. O gece Cizre halkı canını ortaya koyarak darbecilerin önünü kesti. Bu direniş yalnızca Cizre'nin değil, Türkiye'nin demokrasi tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir kahramanlık örneğidir. Sağlık çalışanlarımız kendi canlarını düşünmeden yaralı vatandaşlara ulaşmak için mücadele etti. O gece beyaz önlükler de en az meydanlardaki vatandaşlarımız kadar demokrasi nöbetindeydi" diye konuştu.

"Bu millet iradesini teslim etmez"

15 Temmuz ruhunun ilk günkü kararlılıkla yaşatıldığını vurgulayan Anmal, milletin devletine ve demokrasisine sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi. Anmal, "15 Temmuz sadece püskürtülmüş bir darbe girişimi değildir. O gece bu millet, iradesinin teslim alınamayacağını tüm dünyaya ilan etti. Türkiye'yi parçalamak, zayıflatmak ve bölgesel kaosun içine sürüklemek isteyenler, milletimizin kararlı duruşu karşısında hezimete uğradı. Dün nasıl meydanlardaysak bugün de aynı inanç ve kararlılıkla devletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle anan Anmal, "Milli iradeyi korumak uğruna şehit düşen 253 kahramanımızı, Cizre'nin sağlık şehidi 'Muhtar' lakaplı Mehmet Zeki Macartay'ı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu millet, vatanı söz konusu olduğunda canını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmeyecektir" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Sokağa Çıkma Yasağı, 15 Temmuz, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cizre'de 15 Temmuz direnişi: 'Vatan olunca korku bitti' - Son Dakika

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