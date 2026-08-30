Cizre\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramının 104. yıl dönümü düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen resmi çelenk sunma törenine, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, 8. Hudut Tugay Komutanı Barış Akbaş, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke'nin yanı sıra protokol üyeleri tam kadro katıldı. Tören alanında kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının başkanları, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş da hazır bulundu. Tören, Atatürk Anıtına kaymakamlık ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından aziz şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şanlı zaferin tarihi ve önemini vurgulayan konuşmaların ardından resmi tören sona ererken, protokol üyeleri ve vatandaşlar bayram coşkusunu hep birlikte paylaştı.