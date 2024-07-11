Cizre'de boğulma vakalarına yüzme antrenöründen uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Cizre'de boğulma vakalarına yüzme antrenöründen uyarı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaz aylarında Dicle Nehri'nde boğulma vakalarının artması üzerine yüzme antrenörü Ahmet Pözüt, müdahale edecek kişinin yüzme bilmesi ve eğitimli olması gerektiğini söyledi. Pözüt, vatandaşlara yüzme bilmeyenlerin gölet, nehir kenarları ve yasaklı bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etti ve boğulma vakası görüldüğünde hemen sağlık ekiplerine haber verilmesi gerektiğini vurguladı.

11.07.2024 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaz aylarında sık sık Dicle Nehri'nde boğulma vakaları yaşanırken, yüzme antrenörü Ahmet Pözüt boğulma vakalarına müdahale edecek kişinin yüzme bilmesi ve bunun eğitimini almış olması gerektiğini söyledi.

Yurt genelinde sıcak havalarda vatandaşlar deniz, gölet, havuz ve barajlarda serinlemeye çalışırken, Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise vatandaşlar Dicle Nehri'nde serinlemeyi tercih ediyor. Yazın boğulma vakaları da yaşanırken, yüzme antrenörü Ahmet Pözüt son dönemlerde boğulma vakalarında artış görüldüğünü söyledi. Pözüt, "Havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlarımızın serinlemek amaçlı göletlere, nehirlere girdiklerini görüyoruz. Bu durum yetişkinler de dahil olmak üzere çocuklar için çok tehlike arz etmektedir. Yüzme bilmeyenlerin gölet, nehir kenarları ve yasaklı bölgelerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Projeler ve eğitimlerle beraber bir nebze de olsa boğulma vakalarının azalması konusunda çalışmalar yapmaktayız" dedi.

Boğulma vakası görüldüğünde hemen sağlık ekiplerine haber verilmesi gerektiğini aktaran Pözüt, "Nehirde ya da suda boğulan bir kişiyi gördüğümüzde kesinlikle müdahale edecek olan kişinin yüzme bilen ve eğitimini almış birisi olması gerekiyor. İlk olarak kendi can güvenliğini almak gerekmektedir. Can güvenliğini aldıktan sonra suda boğulan kişinin önünden değil de arkasından yaklaşıp, sakince onu sudan çıkarmaya çalışması gerekiyor. Boğulan kişi can havliyle çırpındığı için arkasından yaklaşmadığımızda cankurtaranı da boğabilir. Bu konuda eğer müdahale edeceksek eğitimli olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Şırnak, Cizre, Güvenlik, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cizre'de boğulma vakalarına yüzme antrenöründen uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
11:02 İngiltere’de Türk vekil, Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
11:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3
11:23 Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş
11:18 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler
11:16 Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 13:04:35. #1.12#
SON DAKİKA: Cizre'de boğulma vakalarına yüzme antrenöründen uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement