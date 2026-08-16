Cizre'de Emniyet Müdüründen Çocuklara Sıcak Yaklaşım - Son Dakika
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Cizre'de Emniyet Müdüründen Çocuklara Sıcak Yaklaşım

Cizre\'de Emniyet Müdüründen Çocuklara Sıcak Yaklaşım
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Cizre'de İl Emniyet Müdürü Sazak, çocukların sevgi gösterisine aracından inerek yanıt verdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gece saatlerinde yaşanan görüntüler, güvenlik görevlisi ile çocuklar arasındaki gönül bağını gözler önüne serdi.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın Cizre'de aracıyla ilerlediği sırada sokakta bulunan çocuklar yolu kesti. Sazak, çocukların çağrısına kayıtsız kalmayarak aracından indi ve çocukların yanına gitti. Ortaya çıkan samimi görüntüler geceye damga vurdu.

Cizre sokaklarında asayiş görevini yürüten emniyet personellerini denetleme dönüşü ilerleyen İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın aracını gören çocuklar, büyük bir heyecanla aracın yanına koştu. Kimi el salladı, kimi asker selamı verdi, kimi ise Sazak'a ulaşabilmek için aracın etrafında toplandı.

Çocukların sevgisi karşısında aracını durdurdu

Çocukların yoğun ilgisini gören Sazak, makam aracını durdurarak araçtan indi. Çocukların arasına giren Sazak, onlarla sohbet etti. Çocukların çevresini sardığı Sazak'ın, özellikle küçük yaştaki çocuklarla yakından ilgilenmesi renkli ve sıcak görüntülere sahne oldu. Bazı çocukların Sazak'a asker selamı vermesi, bazı çocukların ise onunla konuşmak için birbirleriyle yarışması ortaya unutulmaz görüntüler çıkardı.

"Makam" değil, çocukların sevgisi öne çıktı

Cizre'de yaşanan buluşmanın en dikkat çekici tarafı ise çocukların herhangi bir organizasyon olmaksızın Sazak'a gösterdiği yoğun ilgi oldu. Çocukların aracın önünü kesmesiyle başlayan buluşma, Sazak'ın araçtan inerek onların arasına katılmasıyla sıcak bir sohbet ortamına dönüştü. Cizre gecesinde objektiflere yansıyan bu kareler, güvenlik güçleri ile bölge çocukları arasındaki sıcak iletişimin güçlü bir fotoğrafı oldu. Çocukların coşkusu, Sazak'ın ise onların arasına girerek verdiği karşılık, gecenin en dikkat çeken görüntülerini oluşturdu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cizre'de Emniyet Müdüründen Çocuklara Sıcak Yaklaşım - Son Dakika

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