Cizre'de evlilik hazırlığındaki gençlere yönelik eğitim semineri başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cizre'de evlilik hazırlığındaki gençlere yönelik eğitim semineri başladı

Cizre\'de evlilik hazırlığındaki gençlere yönelik eğitim semineri başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında eğitim semineri düzenlendi. Programa başvuran çiftler, evlilik sorumlulukları ve sağlıklı iletişim konularında eğitmenlerden bilgi aldı; eğitimlerin ilçede süreceği açıklandı.

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinde eğitim maratonu başladı. Cizreli gençler evlilik öncesi süreçlere karşı bilgilendirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, gençlerin sağlam temeller üzerine kurulu bir aile yuvası oluşturmalarını desteklemek amacıyla önemli bir eğitim çalışması hayata geçirildi. "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında düzenlenen seminer ve eğitim programı evlilik hazırlığındaki gençlerden yoğun ilgi gördü. Cizre Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimlere, proje çerçevesinde başvuruda bulunan ve nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftler katıldı. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslerde, evlilik sürecinin getirdiği sorumluluklar ve sağlıklı iletişim yolları detaylıca ele alındı. Düzenlenen programla, gençlerin evlilik öncesi süreçte bilinçlendirilmesi, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, olası uyum sorunlarının önüne geçilmesi ve çiftlerin huzurlu bir aile hayatına hazırlanmaları amaçlanıyor.

Proje kapsamındaki bilgilendirme ve destek eğitimlerinin ilçede devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Evlilik, Şırnak, Cizre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cizre'de evlilik hazırlığındaki gençlere yönelik eğitim semineri başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi

14:50
Erdoğan’ın yardımcısına seçim tarihi soruldu Verdiği yanıt dikkat çekti
Erdoğan'ın yardımcısına seçim tarihi soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti
14:38
Sağlık Bakanı silahı eline aldı Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
14:23
Serhat Kılıç’tan geriye bu görüntüler kaldı İzleyenlerin yüreği burkuldu
Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu
13:49
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali’nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık
13:45
Sakatlanan Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber
Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber
13:33
Bakan Şimşek’ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz
Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 15:02:42. #7.13#
SON DAKİKA: Cizre'de evlilik hazırlığındaki gençlere yönelik eğitim semineri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement