 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cizre'de Gazze yararına yardım çadırı kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Cizre'de Gazze yararına yardım çadırı kuruldu

Şırnak Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan Şehri Nuh Platformu, Cizre'de Gazze yararına yardım çadırı kurdu. 3 gün sürecek olan yardım kampanyasından elde edilecek gelirin Filistin'e gönderileceği belirtildi. Cizre Sanat Sokağında kurulan stantlarda 3 gün boyunca düzenlenecek olan yardım kampanyasına Cizreliler yöresel yemek, elbise, ayakkabı ve el emeği işlerini getirerek bağışta bulundu. Yardım çadırında yapılan açık artırmada Filistin bayraklı pasta 3 bin 200 TL'ye satıldı.

Cizre\'de Gazze yararına yardım çadırı kuruldu
30.12.2023 - 13:36,
Abone Ol

Cizre'de Gazze yararına yardım çadırı kuruldu

ŞIRNAK - Şırnak Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan Şehri Nuh Platformu Cizre'de Gazze yararına yardım çadırı kurdu. 3 gün sürecek olan yardım kampanyasından elde edilecek gelirin Filistin'e gönderileceği belirtildi.

Şırnak'ta 24 STK tarafından kurulan Şehri Nuh Platformu, 'Cizre'den Filistin'e Gönül Bağı' yardım çadırı kurarak, elde edilecek geliri Gazze'ye gönderecek. Cizre Sanat Sokağında kurulan stantlarda 3 gün boyunca düzenlenecek olan yardım kampanyasına Cizreliler yöresel yemek, elbise ayakkabı ve el emeği işlerini getirerek bağışta bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılışı yapılan yardım çadırında platform adına konuşma yapan Yahya Yıldız, emeği geçenlere teşekkür etti. Yardım çadırına getirilen Filistin bayraklı pasta açık artırmayla 3 bin 200 TL'ye satıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Filistin, Şırnak, Gazze, Sivil Toplum, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cizre'de Gazze yararına yardım çadırı kuruldu - Son Dakika


13:52
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa maçını Atatürk t-shirtleri nedeniyle iptal etti Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa maçını Atatürk t-shirtleri nedeniyle iptal etti
12:52
Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49
Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39
Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:39
İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:20
10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:49
Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti
11:45
Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı

Son Dakika
13:52 Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa maçını Atatürk t-shirtleri nedeniyle iptal etti
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39 İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:39 Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:20 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:49 Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti
11:45 Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 14:02:26. #1.13#
SON DAKİKA: Cizre'de Gazze yararına yardım çadırı kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement